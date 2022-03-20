1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

Yozgat'tan gelip '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Habip Avşar ise "1915 Çanakkale Köprüsü, çok onur ve gurur verici, bu ülkenin artık geçilmez olduğunu bir kez daha hissettirdi. Bu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla, Türkiye'mizin çok güçlü olduğunu bize hissettirdi" dedi.