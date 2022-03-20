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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne vatandaşlar araçlarıyla geldi. Geçişlerin 1 hafta ücretsiz ve daha sonra ise 200 TL olacağı köprüye gelenler, köprü girişlerinde durup hatıra fotoğrafı çektirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi
20.03.2022 15:38:14
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan dün gece yarısı başlayan araç geçişlerinde gün içinde yoğunluk yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişlerin, 1 hafta ücretsiz olduğunu açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne araçlarıyla akın eden vatandaşlar köprü ve yollarda yoğunluk oluşturdu, bazıları da Gelibolu yakasında köprü girişinde araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

 
 
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok güzel bir eser olduğunu söyleyen Gültekin Aycan, "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Feribotla karşıdan karşıya geçerken, şimdi ise köprüden geçmek daha iyi oldu" dedi.

 
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

Köprüden geçen Nezahat Aksoy (58), "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması çok iyi oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah daha nicelerini yapmayı nasip etsin. Karşıdan karşıya geçmek çok güzel bir duygu, 6 dakikada geçtik" diye konuştu.

 
 
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

Ailesiyle geldiği köprüden Gelibolu'dan Lapseki'ye geçen 4,5 yaşındaki Mehmet Fatih Sucu ise, "Çok güzel" dedi.

 
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

Yozgat'tan gelip '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Habip Avşar ise "1915 Çanakkale Köprüsü, çok onur ve gurur verici, bu ülkenin artık geçilmez olduğunu bir kez daha hissettirdi. Bu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla, Türkiye'mizin çok güçlü olduğunu bize hissettirdi" dedi.

 
 
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu etkileyerek köprü yoğunluğunun fotoğrafını paylaştı. Turan, fotoğrafa, "Çanakkale'miz için 2'nci köprü had safhada Sayın Bakanım. Bu defa deniz altından bir geçiş istiyoruz" notunu düştü.

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