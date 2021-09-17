19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez

Çanakkele'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İzmir'de 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Turan, 'Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez' dedi.