1770 No'lu mezardaki sır olayında yeni detaylar: Varlık içinde yokluk çekmiş
Muğla Fethiye'de, 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un (78) ölümü sonrasında, vergi dairesinden aldıkları bildirimle kendilerine milyonlarca liralık mal varlığı miras kalan kuzenleri, halen şaşkın. Türkiye gündemine bomba gibi düşen '1770 No'lu mezardaki sır' haberiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Filmlere konu olacak vurgunun ardından Erdal Yenisoy'un kuzenleri ile onların çocukları olan 6 mirasçıya SABAH ulaştı. Merhumun amcasının kızı Sultan Ünal'ın kızı olan Murat Ünal, ölen Erdal Yenisoy'un iktisat mezunu olduğunu, Fransa'da master yaptığını ve İngilizce ile Fransızca bildiğini söyledi.
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Türkiye gündemine bomba gibi düşen 1770 nolu mezardaki sır ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
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Mirasçılardan Yenisoyun'un amcasının kızı Sultan Ünal'ın kızı olan Murat Ünal, Yenisoy'un İktisat mezunu olduğunu, Fransa'da master yaptığı ve İngilizce ile Fransızca bildiğini söyledi.
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"HİÇ EVLENMEDİ, GEÇİMİNİ YOGA VE REHBERLİK İLE SAĞLIYORDU"
En son Fethiye'de 2017 yılında yüz yüze görüştüklerini anlatan Ünal, "Annem ile telefonla ile yılda bir kez konuşurlardı. Eşi, kardeşi ve çocuğu yoktu. Hiç evlenmedi. Kendini doğaya adamıştı. Vejeteryandı. Sebzelerle beslenir beyaz ekmek yemezdi. Kendi halinde kimseye zararı yoktu."
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"Geçimini rehberlikle ve yoga dersleri vererek sağlıyordu. Ölüdeniz'in sol tarafındaki burunda arazim var demişti. Ancak biz nerede olduğunu nasıl bir arazi olduğunu bilmiyorduk, merak da etmemiştik. Bu arazide doğal yaşam ile ilgili planlarından bahsetmişti. Arazisini satacak biri de değildi. Çünkü hayatı boyunca araziyi paraya dönüştürmemişti" dedi.
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VERGİ DAİRESİNDEN GELEN YAZI İLE MİRASÇI OLDUĞUMUZU ÖĞRENDİK
Ünal, "Muğla Vergi Dairesinden bize yazı ulaşınca hayatını kaybettiğini ve varisi olduğumuzu öğrendik. Ankara'da hayatını kaybettiğini öğrenince mezarlıkları gezdik, mezarını bulamadık. Fethiye'ye gittik yine mezarı yoktu. İsmi kimliği olan bir kişi kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Avukatlarımız aracılığıyla Ankara'ya neden götürüldüğünü, nasıl hayatını kaybettiğinin araştırılması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.
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"ARSA SATILIR MI? TOPRAK SATILIR MI?"
Yenisoy'un Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki kuzeni Yeter Aktaş ise şunları söyledi: "Çok sık görüşmezdik. Yılda bir, iki yılda bir yüz yüze ya da telefon ile konuşurduk. Ben Antalya'da yaşıyorum. Pandemi döneminde yanıma gelmesini istedim. Ancak gelmedi. Çünkü kendisi orada rehberlik yapıp, yoga dersleriyle geçimini sağlıyordu. Bize birden fazla arsasının olduğundan bahsetmişti. Artık yaşlandığı için bir keresinde arsan varsa sat bir ev al demiştim. Arsa satılır mı? Toprak satılır mı? diyerek bana tepki göstermişti. Kendisini doğaya adamıştı. Satılan arazinin içinde bir kulübe de yaşıyordu."
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"Doğayla iç içe olmayı seviyordu. Bu kadar değerli bir arazisinin olduğunu da bilmiyorduk. Biz de hayatını kaybedince öğrendik. Kesinlikle arazisini başkasına satacak biri değildi. Organize bir şekilde arazisinin elinden alındığını düşünüyoruz. Anladığımız kadarıyla çocuklarım ve avukatlarım yaptığı araştırmalarda elinden arazilerini almak için bir şekilde kendisini öldürmüşler. Kendilerini önce Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Bizim canımızı yaktılar, başkalarına yapamasınlar"
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Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı. Arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti.
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Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti.
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Yenisoy'un kuzenleri ise yaşlı adamın ölümünden, vergi dairesinden Yenisoy'un varisleri olması nedeniyle gönderilen vergi borcu ödemesiyle haberdar oldu.
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Yaşlı adamın ailesi, cenazenin ise Fethiye'de kimsesizler mezarlığına "1770 numarası"yla defnedildiğini öğrenmişti. Kaynak: Sabah
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