1610 yıllık Bukoleon Sarayı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

"AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK"
1610 yıllık yapının günümüze kalan kısımlarında yürütülen çalışmalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Proje Müdürü Merve Gedik bilgi verdi. Kısaca sarayın tarihçesini anlatan Gedik, "5. yüzyıla tarihlenen bir Bizans Sarayı kalıntılarının üzerineyiz aslında. Yaklaşık 1600 yıllık bir yapı burası. Çeşitli dönemlerden geçmiş, Bizans döneminde de bazı istilalarda zarar görmüş ve sonrasında Tekfur Sarayı'na taşınmasıyla birlikte atıl hale gelmiş bir saray" diye konuştu. Dönem dönem sarayın çeşitli tahribatlara uğradığından bahseden Gedik, sarayın Osmanlı döneminde çıkan bir yangında da tahrip olduğunu anlattı. Yakın dönemde de sarayın bazı bölümlerin zarar gördüğünü söyleyen Gedik," Arkasından demiryolu, ön taraftan da sahil yolunun geçmesiyle ciddi bir kısmını da bu yollarla birlikte kaybetmiş. Günümüze de bu haliyle ulaşabilmiş bir Bizans sarayı. Biz burada bu halinin daha fazla zarar görmemesi, olduğu gibi bu haliyle gelecek nesillere aktarılabilmesi adına restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladık" dedi. Çalışmaların oluşturulan bir bilim heyeti eşliğinde sürdüğüne değinen Gedik, "Elimizdeki mirasın ne ebatta olduğunu, ne derecede olduğunu anlayabilmemiz adına bu yüzey kazılarını ve temizliklerini yapmamız gerekiyor ki alanı en doğru şekilde, en iyi şekilde açık hava müzesi olarak değerlendirip ziyaretçilerine gezdirebilelim diye" şeklinde konuştu.