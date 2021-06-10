1610 yıllık Bukoleon Sarayı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

"SADECE DOĞU KISMI AYAKTA KALMIŞ DURUMDA"



Sarayın günümüze kalan kısımlarıyla ilgili de bilgi veren Gedik, "Girişte gördüğümüz uzun bir kule var, Pharos Kulesi. Orası deniz feneri gibi aslında. Çünkü burası bir liman olarak inşa ediliyor. Bu limana imparator iskelesi olan kısmından imparator geliyor saraya çıkıyor. Bu kısımda aslında mermer payeler var. Bir de ön kısmında balkonlu bir kısmı olduğunu düşünüyoruz saraya ait. Dediğim gibi burada sadece doğu kısmı ayakta kalmış durumda. Pharos Kulesi, İmparator İskelesi ve alt kısımda bir sarnıç. Buralarda kapsamlı restorasyon çalışmalarına başladık. Burada aslında deniz surları ile birlikte gelen ve surlarla birlikte şekillenen bir saray kalıntısı var. Dolayısıyla aslında İstanbul için gezilebilecek güzel bir güzergah üzerinde bulunan bir nokta burası. O yüzden bu alanın doğru yürüyüş yolları ve ziyaretçi merkezleriyle şehrin kullanıcılarına ve tabi ki dışarıdan gelecek turistlere kazandırılması lazım. Çünkü ciddi bir turizm çekiciliği olduğunu düşünüyoruz. Burada bulunan kalan kısmı kapsamlı bir restorasyon uygulamasıyla ama asla rekonstrüktif bir bakış açısıyla değil. Yani tamamlama bütünleme gibi değil, bu olanları harap halini harabe dondurma kapsamında uygulamalarını yaparak harabe estetiği sonrasında sunmasını istiyoruz. Bu şekilde restorasyon çalışmalarımız tamamlayacağız" dedi. Çalışmaların yaklaşık 2 sene sürmesi bekleniyor. DHA