16 yıl önce kaybolan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Altunhisar Ulukışla Köyünde 2006 yılında kayıp şahıs kaydı olan ve 16 yıldır kayıp olan Serap Başer'e yönelik bir araştırma yaptı.