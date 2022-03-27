16 yıl önce kaybolan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalanarak kullanılmayan su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. 27.03.2022 10:32:05 CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Altunhisar Ulukışla Köyünde 2006 yılında kayıp şahıs kaydı olan ve 16 yıldır kayıp olan Serap Başer'e yönelik bir araştırma yaptı. 1 3 AYLIK ÇALIŞMA JASAT ve Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca özel bir ekip oluşturularak yapılan 3 aylık çalışma neticesinde kadının kocası Ali Başer tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. 2 KUYU BULUNDU Olay tarihinde Ali Başer'in tarlaya at arabası ile hayvan gübresi taşıdığı bilgisi elde edilmesi üzerine tarlanın olduğu bölgeye aramalar yoğunlaştırıldı ve tarlada yıllardır kullanılmayan 150 M. derinliğinde bir artezyen kuyu tespit edildi. 3 İNSAN KEMİKLERİ VE KADIN SAÇI Kuyunun durumundan şüphelenilmesi üzerine yaklaşık 20 günlük kazı ve artezyen çalışması sonucunda 50-70 metre derinlikten Serap Başer'e ait olduğu değerlendirilen 170 parça insan kemiği ve kadın saçı çıkarıldı. 4 Çıkarılan kemik parçaları Dna tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 5 PARÇALARA AYIRDI Soruşturmanın genişletilmesiyle kayınbiraderi Ali Başer'in karısını öldürdüğünü ahırda parçalara ayırarak at arabasıyla gübre altında tarlaya taşıdığını ve artezyen kuyusuna attığını ve üzerini taş, toprak ile kapattığı tespit edildi. 6 VEFAT ETTİ Olayın faili Ali Başer ise 2008 yılında trafik kazası sonucunda vefat etti. 7 8 9 10 11