15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor

Onun öncesinde biraz görebildiğim için liseyi normal bitirdim. Okul dönemimde ve sonrasında babama yardım ediyordum. 1999 yılından beri de babamın yanında çalışmaya başladım. Daha önce biraz gördüğüm için bu işleri biraz öğrenmiştim neyin nasıl yapıldığını. Hastalığım ilerleyen süreçte daha fazla kötüleşmesi, el yeteneğimin daha fazla gelişmesini sağladı. Her şeye duyarlılıklarım biraz daha arttı. Bu işleri, daha önce biraz görebildiğim için edindiğim el alışkanlığıyla daha rahat yapabiliyorum” dedi.