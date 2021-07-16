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15 Temmuz zaferi New York sokaklarında...

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

2021-07-16 10:41:37
Uludağ eteklerindeki servet: Yaban mersini

Uludağ eteklerindeki servet: Yaban mersini

Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor. Yurt dışında 'blueberry' olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde üretilen yaban mersini, yüksek getirisiyle yüzleri güldürüyor.
15 Temmuz: F16’ya çatıdan levye fırlatıldığı görüntülenmişti

15 Temmuz: F16’ya çatıdan levye fırlatıldığı görüntülenmişti

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Ankara’da FETÖ’cü pilotlardan birinin kullandığı alçak uçuştaki F-16 savaş uçağına bir vatandaşın çatıya çıkarak elindeki levyeyi fırlatırken görüntülendiği ortaya çıkmıştı
Ahmet Altan'ın darbeden bir gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Ahmet Altan'ın darbeden bir gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

FETÖ'cü olmakla suçlanan be hapis cezası alam Ahmet Altan'ın darbe girişiminden bir gün önce söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
ABD'li uzman Doran: FETÖ, ABD için ulusal güvenlik sorunu

ABD'li uzman Doran: FETÖ, ABD için ulusal güvenlik sorunu

ABD merkezli Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Doran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirterek Gülen'in iadesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.
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