15 Temmuz gazisi Gencer, yaşadıklarını anlattı
15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, FETÖ'cü pilotların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölgeye bomba attığı anları ve yaşadıklarını anlattı.
15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, FETÖ'cü pilotların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölgeye bomba attığı anları ve yaşadıklarını anlattı.
Güvenlikçinin parmağını koparan kadına feci dayak
Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde önceki gün saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle kadınları içeriye almak istemedi. Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak, kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, döverek dışarıya çıkarttı.
Sokakta yürüyen adama saldıran iki köpeğe ölüm cezası
Pakistan'ın Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı. Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan bir avukat ile iki hayvanın sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda ‘infaz’ çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanması öngören anlaşmaya göre, iki hayvan sahibi, ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna 6 bin 270 dolar bağışta bulunacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen saldırının yaşandığı anlara dair kamera kayıtları, köpeklerin yolda yürüyen kişiye doğrudan saldırdığını gösteriyor. İki köpeğe verilen ölüm cezası, olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.-MepaNews-
Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının %98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN ENERJİ, Türkiye’nin nikel kadmiyum uçak aküsü üreten ilk ve tek firmanın Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şunları söyledi: 'Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabiliyor. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz.'
Asi Nehri sümbül yeşiline büründü
Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Lübnan’ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde su yüzeyi sümbüllerle kaplandı. Nehrin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki bölümlerinde oluşan su sümbüllerinin, belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde temizleneceği bildirildi. Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor. Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.