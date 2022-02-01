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15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

Zsa Zsa Gabor'un son eşi Alman Prens von Anhalt, unvanını ve '15 milyon sterlinlik' mirasını bırakmak için 27 yaşındaki Kevin'i evlat edindi. Von Anhalt yaptığı açıklamada ' 'İnsanlara yalnız olmaları gerekmediğini göstermek istedim. Çocuk büyütmek zorunda değilsiniz. Bir yetişkini evlat edinebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi
01.02.2022 21:47:44
15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

2016'da 99 yaşındayken ölen Macar asıllı Hollywood yıldızı Zsa Zsa Gabor, 9 evlilik yapmıştı. Oyuncunun ilk eşi Türk siyasetçi Burhan Belge'ydi, son eşi ise Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tı. Zsa Zsa Gabor ile 1986'dan ölümüne kadar evli kalan 78 yaşındaki prens, servetini ve unvanını miras olarak bırakabilmek için 27 yaşındaki Kevin Feucht adlı Alman'ı evlat edindi.

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15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

Von Anhalt, şu anda sadece bir unvan olmasına rağmen bin yıllık bir kraliyet soyunun çocuğu olmadığı için bitmesini istemediğini belirterek yetişkin bir "oğul" evlat edinmeye karar verdiğini söyledi.

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15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

Von Anhalt çocuk edinme sürecini TV'de anlatmasının nedenini ise şöyle açıkladı: "İnsanlara yalnız olmaları gerekmediğini göstermek istedim. Çocuk büyütmek zorunda değilsiniz. Bir yetişkini evlat edinebilirsiniz, böylece size yardım edecek birine de kavuşmuş olursunuz."

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15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

Von Anhalt kendisinin de Almanya işçi sınıfından gelen bir ailede, bir polisin oğlu olarak doğduğunu, 1979'da 35 yaşındayken, Alman Prenses Auguste von Anhalt tarafından evlat edinilmesinin ardından "prens" olduğunu hatırlattı. Prensin bir arkadaşının oğlu olan Kevin, anlaşmaya göre, von Anhal'ın yaşlılık nedeniyle yapamadığı işlerini yapacak, hastalandığında ve hayatının son günlerinde de ona bakacak. Kevin, von Anhalt öldükten sonra maddi getirisi olmayan ama prestiji olan prens unvanını alacak; ayrıca 15 milyon sterlinlik mirasın sahibi olacak. Bu mirasın çoğu da Gabor'dan kalmış. Kevin, "Prens babam mirası faydalı işler için kullanmamı istiyor" dedi. 

Von Anhalt, Gabor'la evliyken 5 kez “sorunlu” evlat edinme işlemiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Prens, “Evlat edindiklerimiz alıp başını gitti. Biri Dubai'ye gitti, diğeri prens unvanını Almanya'da bir striptiz kulüpleri zincirini tanıtmak için kullandı” dedi. Evlat edindiği diğer oğullarının bazılarının prenslik unvanını kullanabilmek için kendisine kira ödediklerini belirten prens, “Onların ben öldükten sonra mirastan pay istemesi konusunda endişeli değilim. Çünkü mirasımın Kevin'e kalması için önlem aldım” diye konuştu.

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