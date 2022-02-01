15 milyon sterlin: Alman prens, mirasını bırakmak için 27 yaşındaki genci evlat edindi

Von Anhalt kendisinin de Almanya işçi sınıfından gelen bir ailede, bir polisin oğlu olarak doğduğunu, 1979'da 35 yaşındayken, Alman Prenses Auguste von Anhalt tarafından evlat edinilmesinin ardından "prens" olduğunu hatırlattı. Prensin bir arkadaşının oğlu olan Kevin, anlaşmaya göre, von Anhal'ın yaşlılık nedeniyle yapamadığı işlerini yapacak, hastalandığında ve hayatının son günlerinde de ona bakacak. Kevin, von Anhalt öldükten sonra maddi getirisi olmayan ama prestiji olan prens unvanını alacak; ayrıca 15 milyon sterlinlik mirasın sahibi olacak. Bu mirasın çoğu da Gabor'dan kalmış. Kevin, "Prens babam mirası faydalı işler için kullanmamı istiyor" dedi.

Von Anhalt, Gabor'la evliyken 5 kez “sorunlu” evlat edinme işlemiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Prens, “Evlat edindiklerimiz alıp başını gitti. Biri Dubai'ye gitti, diğeri prens unvanını Almanya'da bir striptiz kulüpleri zincirini tanıtmak için kullandı” dedi. Evlat edindiği diğer oğullarının bazılarının prenslik unvanını kullanabilmek için kendisine kira ödediklerini belirten prens, “Onların ben öldükten sonra mirastan pay istemesi konusunda endişeli değilim. Çünkü mirasımın Kevin'e kalması için önlem aldım” diye konuştu.