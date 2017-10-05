15 kişilik minibüsten 54 kaçak göçmen çıktı

05.10.2017 10:54:11

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Van merkez Tuşba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve 54 yabancı uyruklu kaçak şahıs 15 kişilik minibüste yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra ettikleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrolde 15 kişilik bir minibüsten şoför dahil 55 kişinin çıkması görenleri şaşırttı. Olayla ilgili jandarma trafik timi tarafından minibüse 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 11 bin 250 TL idari para cezası uygulanırken, ülkeye yaşa dışı yollardan giren 54 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.