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'15.-17. Yüzyıl Osmanlı Halıları' sergisi

İstanbul Valisi Şahin, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergiyi gezdi- Vali Şahin:- 'Ben bütün halıseverlere, halı sanatçılarımıza ve tarihin her döneminde bu sanata ilmek ilmek emek veren, göz nurunu, aşkını, sevgisini, hüzününü ya da umutlarını nakşetmiş, tüm sanatçılarımıza ve sanatkarlara şükranlarımı sunuyorum'- 'Bu coğrafyada belki resim sanatının da bazı özel nedenlerle gelişmem

'15.-17. Yüzyıl Osmanlı Halıları' sergisi
04.10.2017 21:32:22
İstanbul Valisi Vasip Şahin, halıcılığın geçmişten gelen köklü bir kültür olduğunu belirterek, "Bütün halıseverlere, halı sanatçılarımıza ve tarihin her döneminde bu sanata ilmek ilmek emek veren, göz nurunu, aşkını, sevgisini, hüznünü ya da umutlarını nakşetmiş, tüm sanatçılarımıza ve sanatkarlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde, müzenin kendi koleksiyonundan oluşan "15.-17. Yüzyıl Osmanlı Halıları" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada Vali Şahin, tarih ve sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, sergi faaliyetinin diğer insanlar için de cesaretlendirici bir etken olacağını söyledi.

Vali Şahin, Türkiye'de yaşayan insanların ve toplulukların tarihin ilk çağlarından itibaren halıyı "sergi" olarak kullandıklarını işaret ederek, "Bu kilim ya da kilim öncesi bir eşya, daha sonra ise halı veya kilimle beraber olagelmiştir. Bu coğrafyada belki resim sanatının da bazı özel nedenlerle gelişmemesinin altında halıcılık da olabilir ama resim sanatının gelişmemesi nedeniyle insanımız duygularını, düşüncelerini ve bütün estetik fikirlerini halı ve kilimlere nakşetmişler." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, yaşam şekline veya diğer kullandığı araçlara bakıldığı zaman sanatı ergonomik bir hale getirdiğini belirten Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, hem halıyı işlemişiz bir tablo gibi hem de aynı zamanda çok kullanışlı bir eşya olarak evlerimizde saklamışız. Belki biraz da tabana yayılmışız, sosyolojik anlamda da fiziki anlamda da biz sanatımızı tabana yaymışız ve herkes kullanmış. Bütün toplum kesimleri, fakirinden zenginine herkes evinde büyük ya da küçük bir halı veya kilimin sahibi olmuş. Ve bugün bu coğrafyada Anadolu ve Anadolu'nun komşu coğrafyalarında bu sanat, her yerde, mahallede ve şehirde gayet olağan sayılan bir işmiş gibi yapıla gelmiştir."

Vali Şahin, böylece halıcılığın, büyük koleksiyonların oluşmasına sebep olan güzel bir sanata dönüştüğünü vurgulayarak, "Ben bütün halıseverlere, halı sanatçılarımıza ve tarihin her döneminde bu sanata ilmek ilmek emek veren, göz nurunu, aşkını, sevgisini, hüzününü ya da umutlarını nakşetmiş, tüm sanatçılarımıza ve sanatkarlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- "Amerika kıtasından 200'e yakın alıcıyı, İHİB üyeleriyle buluşturduk"

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal da kısa süre olmasına rağmen, İstanbul Halı Haftası kapsamında birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sene de İstanbul Halı Haftası kapsamında yurt dışından özellikle Amerika kıtasından 200'e yakın alıcıyı, İHİB üyeleri ile buluşturduk." diye konuştu.

Uysal, serginin oluşturulmasında emeği geçenlere minnet duygularını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta kapsamında son 11 yılda düzenlediğimiz Halı Tasarım Yarışması'nın final gecesini de gerçekleştirdik. Burada amacımız, tasarım okuyan akademideki öğrencilerimizi, sektörle bir araya getirmektir. Bunun dışında ihracat ödüllerimizi dağıttık, alım heyetimizle beraber üyelerimizi bir araya getirdiğimiz İstanbul Tekstil Ar-Ge Merkezi'ndeki mini fuarımızda, başarılı bir alım heyetiyle gerçekleştirdik. Bugün de çok önemli bir kısmını hep birlikte yaşayacağız. 15. ve 17. Yüzyıl Osmanlı hallarının sergilendiği ve kalıcı bir sevgiye dönüşecek olan sergimizi açıyoruz."

Ayrıca sergide, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da birer konuşma yaptı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen halıların çekirdeğini, 1911-1914 yılları arasında Anadolu'daki çeşitli camii ve türbelerden toplanan eserler oluşturuyor. "15.-17. Yüzyıl Osmanlı Halıları" sergisinde 21 adet eser, "2017 İstanbul Halı Haftası" etkinlikleri kapsamında sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.


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