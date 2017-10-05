14 Yaş hafta sonu tenis turnuvası tamamlandı

05.10.2017 10:50:34

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da gerçekleştirilen 14 yaş hafta sonu turnuvasında, Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü öğrencisi Egehan Deniz grup birincisi oldu.Geçtiğimiz günlerde Malatya'da İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen 14 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvasına birçok ilden 68 tenis sporcusu katıldı. Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde gruplar halinde düzenlenen müsabakalarda Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü adına yarışan Egehan Deniz 3.Grubun birincisi oldu. Tenisin her geçen gün geliştiği Malatya'da grup birincisi olan sporcularını tebrik eden Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.Acar, artık tenis sporcunun Malatya'da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek önümüzdeki süreçlerde yapılacak turnuvalarda da Malatya olarak başarılı sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.