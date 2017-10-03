14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası
Şampiyona finallerle sona erdi
03.10.2017 20:12:02
14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.
14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde "taolu" ve "sanda" kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.
Milli takım adına erkekler "taolu" kategorisi "nandao" dalında yarışan Halil Kalaycı 9,33 puanla 18. oldu.
Necmetin Erbakan Akyüz, "xingyiquan" dalında 9,10 puanla altıncı, "shuangdao" dalında da 9,00 puanla yedinci oldu.
Kadınlar "Shuangjian" dalında ise milli sporcu Elif Akyüz, 9,40 puanla 4'üncülüğü elde etti.
"Sanda" klasmanındaki finallerde Türk sporcular yer almadı.
Kadınlar "taolu" kategorisi "baguazhang" dalında yarışan Zeynep Makbule Akyüz 9,21 puanla bronz madalyanın sahibi olmuştu.