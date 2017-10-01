01.10.2017 23:29:51

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası devam ediyor.

Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde ilk olarak sanda müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 52 kiloda Berna Tut, Vietnamlı rakibi Luan Thi Hoang'a, erkekler 48 kiloda Mehmet Demirci, Azerbaycanlı rakibi Orkhan Hatamov'a, erkekler 52 kiloda Aydın Yıkılmaz, Filipinli rakibi Arnel Mandal'a, erkekler 80 kiloda ise Yavuz Selim Kazancı, Güney Koreli rakibi Myeongjin Kim'e 2-0 yenilerek oyunlara veda etti.

Erkekler "taolu" kategorisi "nanquan" dalında da Halil Kalaycı 9,61 puanla 57 sporcu arasında 7. oldu.

Şampiyonaya yarın "sanda" ve "taolu" kategorilerinde yapılacak müsabakalarla devam edilecek.