05.10.2017 11:09:53

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Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında iki bakanlıktan 133 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.133 kişiden 101'ünün Maliye Bakanlığından, 32'sinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından olduğu öğrenilirken, şüphelilerden sadece 4'ünün aktif çalışan olduğu kaydedildi. Gözaltı kararlarının çıkarılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon düğmesine basıldı.