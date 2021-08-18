DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi
AB Komisyonu'ndan çağrı: AB ülkeleri kabul edecekleri Afganların sayısını artırsın
Ufuk Coşkun: Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
Erzurum namaz vakitleri
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afgan ordusunun 11 günde çökeceğini görmedik
Sigara zamlandı mı? 2021 sigara fiyatları ne oldu?
ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti
Krep nasıl yapılır?
Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış
İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır?
Rüyada deniz görmek ne anlama gelmektedir?
ABD: Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını izleyeceğiz
'Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet!
Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor
Sanal POS ile reel işlemler

120 bin liralık ziynet eşyası çalıp su dolu sürahi bıraktılar

Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız kayıplara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su dolu sürahi bırakan hırsızlar binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını kartla açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili, bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

2021-08-18 23:54:16
Afgan kadınlar, Kabil havaalanında “Benim Toprağım” şarkısını söylüyor

Afgan kadınlar, Kabil havaalanında “Benim Toprağım” şarkısını söylüyor

Afgan kadınların söylediği “Benim Toprağım” şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ardahan´ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at tedavisi için merkeze götürüldü. İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı. At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.
Marmara Gölü kurudu!

Marmara Gölü kurudu!

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.
Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun damperi açıldı, PTS direğini devirdi

Kamyonun seyir halinde açılan damperi, PTS direğini devirdi. Kaza, İzmit- Kandıra yolu Akçakese Mahallesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Bu sırada damperin çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği devrildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş