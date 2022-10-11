12 yaşlarında bir çocuğun Karl Marx okuması üzerinden ilginç bir film sahnesi…

“Alman ordusunun iki gün yetecek cephanesi var!”

Almanya ordusunun yalnızca bir veya iki günlük savaş için yeterli mühimmata sahip olduğu açıklandı. Bu haber, “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor'un kurucusu George Friedman’ın Türkiye ile Almanya’yı kıyasladığı açıklamalarını hatırlattı. Friedman, 2016’daki konuşmasında “Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir” demişti.