12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Güney Sudanlı yetkililer, şimdiye kadar yapılmış en garip polis açıklamalarından birini yaptılar ve bir ineği 12 yaşındaki bir çocuğu öldürmek suçundan tutukladıklarını doğruladılar. Bir polis merkezinde tutuklu olarak bekleyen hayvan, eğer suçlu bulunursa ciddi bir hapis cezası alacak.