12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı Güney Sudan'da bir inek 12 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldürmekten tutuklandı. 16.10.2022 15:33:39 Güney Sudanlı yetkililer, şimdiye kadar yapılmış en garip polis açıklamalarından birini yaptılar ve bir ineği 12 yaşındaki bir çocuğu öldürmek suçundan tutukladıklarını doğruladılar. Bir polis merkezinde tutuklu olarak bekleyen hayvan, eğer suçlu bulunursa ciddi bir hapis cezası alacak. 1 Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı. Bir hayvanın tutuklandığı, suçlandığı ve hapse atıldığı bu olay şaşırtıcı bir şekilde, ülkede ilk değildi. 2 Bir ay önce bir koç tutuklanmış ve 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmıştı. Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti. 3 Koçun tutuklandığı sırada konuşan bir polis sözcüsü "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır." dedi. Geçen hafta aynı koç, üç yıl hapis yatacağı bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edildi. 4 Chapingin ölümüne sebep olan hayvanın piyasaya sürüldüğünde, ülkenin yasaları ve gelenekleri doğrultusunda Chaping ailesine verilmesi bekleniyor. Bir kişinin ölümüne sebep olan herhangi bir evcil hayvanın cezasını çektikten sonra kurbanın ailesine tazminat olarak verildiği bildirildi. 5