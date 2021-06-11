12 Yaşında 90 Koyuna Bakan Çocuk: Yemi Bu Kadar Pahalandıracak Ne Yapıyorsunuz?
Şevki isimli 12 yaşındaki çocuk 90 koyuna bakıyor... Çaydaki pislik nedeniyle 3 koyununu kaybettiğini söyleyen Şevki yetkilere seslendi!
Şevki isimli 12 yaşındaki çocuk 90 koyuna bakıyor... Çaydaki pislik nedeniyle 3 koyununu kaybettiğini söyleyen Şevki yetkilere seslendi!
PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık
PKK’lı Murat Karayılan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Şafak’ta yer alan haberde PKK'lı Karayılan kamera karşısına geçerek, TSK operasyonlarının dayanılmaz hale geldiğini itiraf ederek terör örgütü PKK'ya destek çağrısında bulundu. 'Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar.' diye konuşan Karayılan’ın, 'Rica ediyorum bizi rahat bıraksınlar. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış. Durun artık bizi rahat bırakın, herkese sesleniyorum sessiz kalmayın' sözleriyle yalvardığı görülüyor
Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat kaydedildi
Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi. Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, 'Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum.' dedi.