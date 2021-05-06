11 yıl önce ramazanda başlattıkları yardımlaşmayı her aya yaydılar

Medrese Mahallesi'ndeki İmaret Camisi'nin imamı Ömer Olgun ve müezzini Oğuzhan Kaya, cemaatin katkılarıyla hazırladıkları yardım poşetleri ve paketlerini yine onların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Müezzin Oğuzhan Kaya kendilerine rehber edindikleri Şeyh Süleyman Türkmani'nin 800 yıl önce başlattığı imaret geleneğini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Kaya, bu geleneği 11 yıl önce ramazan ayında başlattıklarını ancak mahallelinin katkıları ve cemaatin azmiyle son 3 senedir yılın her ayına yaydıklarını anlatarak, 'Mahallemizle birlik içinde bu geleneği başlattık. Cemaatimizin dağıtacağı yardımları camimizde topluyoruz. Ortak bir organizasyonla ihtiyaç sahiplerini belirleyerek dağıtımlarımızı yine cemaatimizle yapıyoruz. Bu sene de aynı geçen yıllardaki gibi yaptık. Ramazan dışında her ayın sonuna kadar yardımlar toplanıyor, gelen ayın başından itibaren de dağıtılıyor.' ifadelerini kullandı.