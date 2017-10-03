11 ilde oto change şebekesine operasyon: 31 kişi gözaltına alındı

03.10.2017 17:47:44

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oto change şebekesine yönelik olarak Aydın merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Denizli, Kastamonu, Kırklareli, Malatya, Kütahya, Adana ve Muğla illerinde 30 Mayıs 2017 tarihinde başlattığı 'Kara Şimşek' kod adlı proje 01 Ekim 2017 günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla sona erdi. Çalışmalar kapsamında hasarlı, yurtdışından getirilen ve ülke genelinde hacizli henüz yakalanmayan araçların motor ile şase numaralarını change yaparak trafiğe çıkarttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Nazilli ilçesinde 6 ev ve 4 işyerinde arama yapıldı. Operasyonda change oto olduğu değerlendirilen araçları piyasaya sürdükleri iddia edilen 6 şüpheliden 1'i İstanbul, diğer 5'i ise Nazilli'de yakalandı.



Aramalarda 12'si Nazilli'de olmak üzere change olduğu tespit edilen 26 ayrı lüks aracın yanı sıra otolara ait birçok belge, araç ruhsatı, araçlara ait motor ve şase numarası ile yabancı ve Türkiye plakaları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet dolu fişek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 26 aracı satın alan 25 şahıs yakalandı. Araçları satın alan 25 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



