11 bin kişinin öldürülmesine yardımla suçlanıyor: Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki kampta, aralarında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet savaş esirlerinin de bulunduğu yaklaşık 65 bin kişi katledilmişti.



Davaya taraf olan Yahudi Soykırımından hayatta kalanların avukatı Christoph Rueckel, F.'nin kamp komutanının tüm yazışmalarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Tüm sürgün ve infaz emirlerini kendisi kağıda geçiriyor, tüm mesajlar kendisi tarafından gönderiliyordu" dedi.