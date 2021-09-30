11 bin kişinin öldürülmesine yardımla suçlanıyor: Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Nazi işgali altındaki Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan Irmgard F., 11 bin kişinin ölümüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Kampta çalıştığı yıllarda 18-19 yaşında olan ve günümüzde Hamburg kentindeki bir yaşlılar yurdunda yaşayan F., son yıllarda Nazi suçlarıyla ilgili yargılanan az sayıdaki kadından biri.
96 yaşındaki F., Stutthof toplama kampında Haziran 1943-Nisan 1945 döneminde kamp komutanının sekreteri olarak esirlerin sistematik bir şekilde öldürülmesine yardımla suçlanıyor.