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107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamanın sırrını anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamının sırrının beslenmesine dikkat etmesinden ve yaptığı her işten mutluluk duymasının olduğunu söyledi.

2021-09-17 19:13:11
AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez

AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez

Çanakkele'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İzmir'de 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Turan, 'Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez' dedi.
19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafı kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla geçişler başladı.
Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.
Van'da kapalı kasa kamyonda 158 göçmen yakalandı

Van'da kapalı kasa kamyonda 158 göçmen yakalandı

Van'da, polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan Afganistan uyruklu 158 göçmen yakalandı. Aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
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