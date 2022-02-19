1000 km otostop çekerek yolculuk yapan Alman Youtuber'a ahlaksız teklifler

Alman Youtuber Franziska Niehus, otostop çektiği sırada kayıt altına aldığı görüntüleri Youtube’da yayınlandı.

“Türkiye'de küçük bir maceraya atılıp 24 saat boyunca hedefsiz otostop çekmeye karar verdim. İşte bu 24 saat 3 güne dönüştü ve tüm ülkeyi güneyden kuzeye geçtim.” diyen youtuber Franziska Niehus otostop görüntülerini Youtube'dan yayınladı.

Yolda youtuberı arabasına alan bazı kişilerin teklifleri ''yok artık'' dedirtti.