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'10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' başladı

Festivalin kurucu direktörü Özer:- 'Türkiye'nin artık uluslararası platformda en genç kuşağa sunulabilecek çok kuvvetli bir dokümanı var. Bu projenin adı 'İstanbul29'. Türk edebiyatı artık dünyada yeterince tanıtılacak'- Festivalin onursal başkanı Hızlan:- 'İnanıyorum ki ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını tanıtmak edebiyatçılara düşer. Onun için buradaki şairleri de yurt dışından gelen şair

'10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' başladı
03.10.2017 21:25:12
Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin açılış etkinliği Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı.

Festivalin kurucu direktörü Adnan Özer, açılışta yaptığı konuşmada, festivale bu güne kadar 200'den fazla şairin katıldığını söyledi.

Bu etkinliklerle aslında kamu diplomasisi yaptıklarını aktaran Özer, "Türkiye'nin artık uluslararası platformda en genç kuşağa sunulabilecek çok kuvvetli bir dokümanı var. Bu projenin adı 'İstanbul29'. Türk edebiyatı artık dünyada yeterince tanıtılacak. Bu konuda edebiyatçılarımız adına Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ederim. Bu çalışmalar onların katkılarıyla hazırlandı." diye konuştu.

Festivalin onursal başkanı Doğan Hızlan da İstanbul'un sanat alanında birçok yerin başkenti olduğunu dile getirdi.

Uluslararası şiir festivallerinde ülkelerin de birbirini tanıdığına dikkati çeken Hızlan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını tanıtmak edebiyatçılara düşer. Bu festivalde de yurt dışından gelen birçok şair Türk edebiyatını, onun ötesinde Türk insanını ve Türkiye'yi tanıyacak. Şiirimiz gerçekten çok önemli özellikleri taşıyan bir şiir. Onun için buradaki şairleri de yurt dışından gelen şairler tanıyacak. Bu tür dostluklardan bir edebiyat, bambaşka bir dünya doğacak."

Hızlan, genç şairlere olanak verilmesinin önemine değinerek, yenilenebilme özelliği olan edebiyatın gençleşmesinden yana olduğunu vurguladı.

- "İstanbul'a şiir olmak yakışır"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise kolektif çalışma ve sürdürülebilirlik açısından "10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali"nin çok önemli olduğunu ifade etti.

Turşucu, bu tür organizasyonlar arttıkça Türkiye'ye, şiire ve edebiyata dair önemli adımların atılacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Festivalin merkezinde bu yıl gençler olduğu için ve biz de GENÇDES projesi üzerinden destek verdiğimiz için gelecek nesillere önemli örneklikler bırakmış olacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda da destek vermeye devam edeceğiz. Dünyada bütün diller unutulsa, geride 'şiirce' diye bir dil kalır ya da İstanbul'u bir edebi esere benzetecek olursak İstanbul'a şiir olmak yakışır."

Almanya'dan Alexandru Bulucz, Belçika'dan Charlotte Van den Broeck ve Maarten Inghels, Macaristan'dan Hajnal Csilla Nagy, Hindistan'dan Sonnet Mondal, İspanya'dan Maria Sevilla ve Azerbaycan'dan Şehriyar Del Garani'nin kendi şiirlerini okuduğu gecede, Senem Diyici Trio da sahne aldı.

Festivalin açılışında ayrıca Ahmet Kot'un küratörlüğünü üstlendiği ve ünlü şairlerin ilk şiirleri üzerinden tasarlanan "İlk Eserler Sergisi" de sanatseverlerle buluştu.

- 7 Ekim'de sona erecek

Danışma kurulu Prof. Dr. Turan Koç, Doç. Dr. Oktay Taftalı ve Mehmet Hakkı Suçin'den oluşan festivalde "Şiir Hatları Vapuru" etkinliğinin yanı sıra şiir okumaları, imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilirken, bu etkinliklerde Güray Süngü, Handan İnci, Turan Koç, Oktay Taftalı gibi isimler de gençlere moderatörlük yapacak.

Bugüne kadar 42 ülkeden şairleri ağırlayan festivalin etkinlikleri bu yıl Grand Pera, Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi, Goethe Enstitüsü Kütüphanesi, Mephisto Kafe, İnsan Kitabevi, Fatih Pages Kitabevi, Caddebostan Kültür Merkezi ve Pera Müzesinde yapılacak.

Türkiye'den yaklaşık 30 şairin katıldığı festivelde Finlandiya, İrlanda, İtalya, Portekiz, Romanya, Mısır, Irak, Suriye ve Ukrayna'dan şairler de yer alacak.

"10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali", 7 Ekim'de sona erecek.





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