10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları

8 - BARINMA YARDIMI ALANLARA DA KONUT VERİLECEK Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere evlerinin bakım, onarımı ya da ev yapım için yardımda bulunuyor. Bu kapsamda da ev onarımları için 75.000 lira, prefabrik ev yapımı için 150.000 lira, betonarme ev yapımı için de 200.000 lira devlet destek oluyor. Bu desteklerden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'na başvuramayacak, konut desteğinden yararlanamayacak.