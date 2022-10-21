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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıkladığı kadınlara yönelik yeni bir sosyal destek paketinin tüm detaylarını 10 soruda cevapladı.

10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
21.10.2022 10:41:16
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
Program kapsamında da 2 bin 23 adet konut eşi vefat etmiş kadınlara verilecek. Bunun için de Bakanlık, 607 milyon TL bütçe ayırdı. Peki, kimler bu destekten yaralanabilecek, konut projesi ilk olarak nerelerde başlayacak? İşte, detaylar...
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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
1 - KAÇ KİŞİYE KONUT VERİLECEK?
 
Eşi vefat etmiş kadınlara toplamda 2 bin 23 adet konut verilecek. Program kapsamında hane başına 300 bin lira destek sağlanacak.
 
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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
2 - YENİ KONUT MU YAPILACAK?
 
Hem konut yapılacak hem de konut satın alınacak. Arsa temin edilerek, yeni inşa edilecek konutlar 80 metrekare olacak. Aynı şekilde satın alınıp, programdan yararlanacak kadınlara verilecek konutlar da 80 metrekare olarak satın alınacak.
 
3
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
3- KONUT VERİLECEK KİŞİ KONUTUN DA SAHİBİ OLACAK MI?
 
Hayır, konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında olacak. Konutta oturacak kişi, kira ve hiçbir bedel ödemeden oturacak. Kişi herhangi bir nedenden evden çıkar ya da vefat ederse, eşi vefat etmiş bir başka kadına konut tahsis edilecek.
 
4
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
4 - KONUTLARI KİM YAPACAK VEYA SATIN ALACAK?
 
İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.
 
5
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
5 - PROGRAM İLK OLARAK NEREDE BAŞLAYACAK?
 
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı için çalışmalara başlandı. İlk olarak da Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Bingöl'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile protokol anlaşması yapıldı. Bu kapsamda eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut temini ilk olarak bu illerde başlayacak diyebiliriz.
 
6
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
6 - KİMLER, KONUT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK?
 
Eşi vefat etmiş ve 18 yaşın altında en az üç çocuğu olan kadınlar destekten yararlanacak. Üç çocuktan fazla çocuğu olanlar da yararlanabilecek. Destekten yararlanabilmek için konutların yapıldığı ilde ikamet etme şartı da aranıyor.
 
7
10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
7 - DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
 
Konut desteği alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak gerekiyor. Yani; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve sosyal güvenlik kurumundan gelir almamak gerekiyor. Ayrıca aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan (1.833 lira) kişiler de destekten yararlanabilecek.
 
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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
8 - BARINMA YARDIMI ALANLARA DA KONUT VERİLECEK Mİ?
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere evlerinin bakım, onarımı ya da ev yapım için yardımda bulunuyor. Bu kapsamda da ev onarımları için 75.000 lira, prefabrik ev yapımı için 150.000 lira, betonarme ev yapımı için de 200.000 lira devlet destek oluyor. Bu desteklerden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'na başvuramayacak, konut desteğinden yararlanamayacak.
 
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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
9 - SOSYAL KONUT PROJESİ DESTEĞİNDEN YARARLANANLARA EV VERİLECEK Mİ?
 
Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla sosyal konut edinme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda geri ödemeli olarak sosyal konut veriliyor. Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL, 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanıyor. Sosyal konut projesinden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'na başvuramayacak.
 
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10 soruda kadınlara konut desteğinin tüm detayları
10 - DESTEK İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?
 
İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.
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