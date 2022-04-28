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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı

Antalya'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yivli Minare'nin avlu kısmı ve çevresinde bulunan eserler, kaderine terk edildi. Avlusunda mezarlar bulunmasının ardından 2020'de etrafı kapatılan bölge, yabani ot ve ağaçlardan neredeyse gözükmüyor.

1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
28.04.2022 13:45:38
1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Tarihi Kaleiçi semtindeki geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Yivli Minare'yi her sene yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor.
 
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
38 metre yüksekliğindeki minare, Antalya'nın ilk Türk İslam eseri olarak biliniyor. Minare, 2016'da ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Yivli Minare çevresinde, 2019'da medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.
 
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Çalışmalar devam ederken daha önce park olan avlu kısmında hangi döneme ait olduğu bilinmeyen 40 mezar ortaya çıkarıldı.
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Bunun üzerine avlu kısmının etrafı 2 yıl önce demirle çevrildi. 1 yıl içinde çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılması planlanan alan, kaderine terk edildi.
 
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Aradan geçen 2 yılda demirlerin kaldırılmadığı alandaki eserlerin üzerinde yabani otlar bitti.
 
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1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
Bulunması için çalışmaların başlatıldığı medrese kapısı üzerinde çıkan otlar ise çiçeklendi. Alanda bulunan bazı tarihi eser parçaları, üzerinde 'Antalya Müzesi Lyrboton Kome Kazısı' yazılı plastik kasa içinde duruyor. Alanda çöplerin de olduğu görülüyor.
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