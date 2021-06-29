DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiliz stoper Caulker Fenerbahçe’de
İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesiyle iletişim kesildi
Yılda 3 milyon kişi alkolden ölüyor
Mavi Vatan'ın sultanları
Trump'ın görevden ayrılmasıyla ABD medyasına ilgi azaldı
İslamiyette casusluk
Kalp Yarası ekibi ilk bölümü birlikte izledi
Kalp Yarası'ndan güzel başlangıç
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trump'ın şahsi avukatına ''Türkiye lehine lobicilik'' soruşturması
BM'den İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı
Rusya'dan Hollanda'nın taciz iddialarına yanıt
Hamas'tan BAE'ye ''İsrail büyükelçiliği'' tepkisi
İngiltere, Almanya'yı yenerek EURO 2020’de çeyrek finale yükseldi

1 saatte 1683 şınav rekoru!

Hintli bir mühendislik öğrencisi ve fitness tutkunu Thulasinathan Ajantha, dünya rekorunu kırmak için bir saat içinde 1.638 parmak eklemi şınavı yaptı.

2021-06-29 20:49:06
Yunan tarafının darp ettiği göçmenler yaşadıklarını anlattı

Yunan tarafının darp ettiği göçmenler yaşadıklarını anlattı

Göçmenler, Türk görevliler tarafından kurtarıldı.Yunanistan Bayrağı Yunan güvenlik güçleri, 42 göçmenin bütün kıyafetlerini çıkardı.Türk güvenlik güçlerine sığınan göçmenler Yunan tarafının kendileri acımasızca darbettiğini anlattı.
Ömerli'de orman yangını

Ömerli'de orman yangını

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, müdahale sürüyor.
MSB'den 'imha' paylaşımı

MSB'den 'imha' paylaşımı

MSB, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştıMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde terör örgütü PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.
Suriye'de görevli 241 komando Adıyaman'a döndü

Suriye'de görevli 241 komando Adıyaman'a döndü

Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş