30.01.2017 12:57:18

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi gün sayıyor

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Kısa sürede kaba inşaatı biten merkez, bin 100 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak inşa ediliyor.

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Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Kısa sürede kaba inşaatı biten merkez, bin 100 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak inşa ediliyor.Temeli üç ay önce, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli'nin de katıldığı törenle atılan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Kısa sürede kaba inşaatı biten merkez, bin 100 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak inşa ediliyor. Sanat galerisi ve atölyeleriyle Çankayalılara hizmet verecek Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin ince işçilik tabir edilen kısmına başlandı. Çankaya'nın kültür-sanat etkinlikleri ile anılacak yeni merkez bahar aylarında açılacak."Sergi ve konferans salonlarıyla Yıldız'a kazandırdığımız işlevli bir mekan olacak"Merkezin inşaatının son durumu hakkında bilgiler veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Üç ay gibi kısa bir sürede merkezin inşasının önemli bir bölümünü tamamladık. Yeni nesil inşaat teknikleriyle, modern görünümüyle Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, atölyeleriyle, sergi ve konferans salonlarıyla Yıldız'a kazandırdığımız işlevli bir mekan olacak" diye konuştu.Çankaya Belediyesinin kültür ve sanata özel bir önem verdiğini belirten Taşdelen, "Bu, 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' diyen Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı bir görevdir de. Bu bilinçle Yaşar Kemal, Can Yücel gibi pek çok büyük değerlerimizin adını Çankaya'da yaşatıyoruz. Ama hepimizin bu konuda bir kusuru var. Sanatçılarımız hayattayken gereken özeni göstermiyoruz. Oysa onları asıl yaşarken el üstünde tutmalıyız. Biz bu sanat merkezimize Zülfü Livaneli adını verirken, bu değerlendirme esin kaynağımız oldu" dedi.