27.02.2017 16:10:03

Zühtü Danacı KSK'nın yanında

5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Kastamonuspor 1966 Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı'dan da destek geldi.

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5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Kastamonuspor 1966 Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı'dan da destek geldi.Kastamonuspor 1966'nın 5 Mart'ta Elit Balo Salonu'nda düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne İlçe Belediye Başkanlarının da katkısı artarak devam ediyor. 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Playoff mücadelesini sürdüren Kastamonuspor 1966'ya destek amacı ile organize edilecek geceye İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı da destek verdi.Kulübün Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Çiçek'in makamında ziyaret ettiği Danacı, Kastamonuspor'a destek vererek kulübe katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti. Şenol Çiçek ise yaptığı açıklamada; "İhsangazi Belediye Başkanımız Sayın Zühtü Danacı'ya kulübümüze sağladığı maddi ve manevi tüm destekler için teşekkür ediyoruz. İlçe Belediye Başkanlarımızın da kulübümüzün yanında olmaları bizlerin gücüne güç katıyor" dedi.