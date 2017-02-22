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'Zor bir maç olacak'
22.02.2017 19:17:11

'Zor bir maç olacak'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, 'Zor bir maç olaca

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak. Her ikimiz için de iyi bir gece olmayacak. Sahanın içerisindeki temaslı oyunumuzun Yunanistan'daki müsabakadan daha etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan müsabakanın zorlu olduğunu ve yarın akşam oynayacakları maçın da zor olacağını ifade eden Akçay, "İlk müsabaka zorluydu. İkinci müsabaka da aynen devam edecek. Çünkü biz Olympiakos adına bu müsabakayı kolaylaştırmak istemiyoruz. Onlar da bu müsabakanın sonucunda evlerine iyi dönmek isteyecekler" diye konuştu.

"NAZİK VE RAHAT BİR GECE OLMAYACAK"

Yarın akşam oynayacakları müsabakanın 120 dakika opsiyonu ve penaltılara kalma ihtimali olduğunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Zor bir maç olacak. Her ikimiz içinde iyi bir gece olmayacak. Nazik ve rahat bir gece olmayacak. Sahanın içerisindeki temaslı oyunumuzun Olympiakos'daki müsabakadan daha etkili olacağını düşünüyorum. Belki ofansif yönde Olympiakos'daki oranımızı biraz daha yükseltmek zorunda olduğumuz anlar olacak. Ama strateji asla kaybolmayacak çünkü müsabakanın 120 dakika opsiyonu var. Artı penaltıları var. Biz bu avantajları da kaybetmek istemiyoruz. Çünkü kendi evimizdeki müsabakada rakibin atacağı bir gol bizim iki gol atamamızı gerektirecek. Dolayısıyla çok da kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız. Aklımız, avucumuzun içerisinde olacak. Disiplini hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Maçın sonucunu her zaman ki gibi Allah bilir."

NUMAN ÇÜRÜKSU: "İYİ BİR SKORLA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Osmanlıspor Kaptanı Numan Çürüksu ise basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlk maçta pozitif bir oyunumuz vardı ve bunu ikinci maçımıza da yansıtmak istiyoruz. İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz. İlk maçta iki taraf da birbirini tartı ve tecrübe etti diyebiliriz. Sonuç ikinci maça kaldı. Biz kendimize güveniyoruz. Maçtan önce skor tahmini yapmak ve sonuca yönelik konuşmak doğru değil. Söylediğimiz gibi, Osmanlıspor bu yıl ezber bozan bir takımdır. Bunu da yarın göstereceğimize inanıyoruz.'

Gazetecilerin sorularının da yanıtlayan Kaptan Çürüksü, Başkent takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları içerisinde Osmanlıspor'un başarısının hatırlatılması üzerine Çürüksü, "Bence istek ve konsantre ile ilgili bir şey. Sadece Başkent'le ilgili değil bu konu. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, istenildiğinde konsantre olunduğun da bu olumlu sonuçlar olabiliyor. Bu maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Savunmayı da hücumu da çok iyi yapan bir ekibiz. Bunu da takım olarak iyi yapacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(Cem Geçim/İHA)
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