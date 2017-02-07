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Zonguldak'taki bitkilerin tescili ve araştırılmasını görüştüler
07.02.2017 19:11:35

Zonguldak'taki bitkilerin tescili ve araştırılmasını görüştüler

BEÜ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Zonguldak'taki bitkilerin tescili, araştırılması konusunda Vali Ali Kaban başkanlığında toplantı düzenlendi.

BEÜ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Zonguldak'taki bitkilerin tescili, araştırılması konusunda Vali Ali Kaban başkanlığında toplantı düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde ilimizdeki bitkilerin tescili, araştırılması vb. konularında Valilik toplantı salonunda Vali Ali Kaban'ın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Ali Kaban, "Üniversitemizde görüşürken konu gündeme geldi. Her tür paydaşlığa, her tür ortaklığa varız. Bütün kurumlar birlikte el ele vererek ilimiz için bölgemiz için elinden geleni yapması lazım. O anlamda bunu bu çabanın bir parçası olarak görmemiz lazım" diye konuştu.

Bu süre içerisinde de hem üniversitenin içerisindeki tüm paydaşlarımızla yöneticilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İki hafta önce de çok verimli bir toplantı yaptık. Birlikte neler yapabiliriz, Zonguldak'ın tarımına, hayvancılığına nasıl katkılar yapabiliriz bunları konuştuk" şeklinde konuştu.

Toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve üniversite yönetimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik ve müdürlük yetkilileri katıldı.

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