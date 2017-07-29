29.07.2017 22:17:14

Zonguldak'ta tren motosiklete çarptı

Zonguldak Çatalağzı beldesindeki hemzemin geçitte tren motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı hemzemin geçitte kaza meydana geldi. Seyir halindeki yolcu treni, 23 yaşındaki Sercan D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çevredekilerin durumu 112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sercan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





