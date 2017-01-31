31.01.2017 15:07:24

Zonguldak'ta son Kore Gazisi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde, son Kore Gazisi 87 yaşındaki Şevket Akkuş hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde, son Kore Gazisi 87 yaşındaki Şevket Akkuş hayatını kaybetti.Türkali köyünün Mustakimler Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Kore Gazisi Şevket Akkuş hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığıyla mücadele eden Akkuş, evinde yaşamını yitirdi.Öte yandan, son Kore Gazisi Şevket Akkuş için yarın öğle namazı öncesi evinin önünde askeri tören yapılacağı ve öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği kaydedildi.