24.02.2017 21:40:48

Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir haftadır kendinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

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Zonguldak'ta bir haftadır kendinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesinde meydana geldi. Kendisinden bir haftadır haber alınamayan 60 yaşındaki Cüce'nin evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri evde inceleme yaptı. Evde yapılan ilk incelemelerde kalp krizine bağlı ölüm olduğu anlaşıldı.