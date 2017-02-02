Zonguldak'ta FETÖ soruşturması;

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, tahliye edildi.
Zonguldak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, tahliye edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 16 Ağustos 2016 gözaltına alınan Karaman Beldesi bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, 26 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kalaycı, 6 Eylül'de tutuklandı. İddianamenin hazırlanma sürecinde toplanan deliller ışığında suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulunduran savcı, tahliye talebiyle dosyayı Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Kalaycı'nın tahliye edilmesine karar verdi. Yaklaşık 5 aydır Kastamonu Cezaevinde tutuklu bulunan Kalaycı, tahliye edildi.