01.03.2017 19:35:17

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5 kişi tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Levent Necmi A, araştırma görevlileri Sertan K, Engin Y, Erkan S, üniversitenin bilgisayar işletmeni Akın S. ile Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay Tayfun S'nin yanı sıra Fikriye S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Levent Necmi A, Sertan K, Engin Y, Erkan S. ve Fikriye S. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklanan Fikriye S'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akın S'nin eşi olduğu öğrenildi.