01.02.2017 13:36:59

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması: 9 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli 9 asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli 9 asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Deniz Uzman Çavuş S.B., Deniz Teğmen E.E., Deniz Astsubay B.B., Deniz Üsteğmen O.M.K., Deniz Üsteğmen Ç.K., Deniz Albay K.T. ile Deniz Başçavuş M.İ.S. ve Deniz Başçavuşlar S.K. ve B.S., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.