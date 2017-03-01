01.03.2017 17:49:11

Zonguldak'ta FETÖ davası

Zonguldak'ta, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişimine ilişkin 4 eski asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

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Zonguldak'ta, FETÖ soruşturması kapsamında, darbe girişimine ilişkin 4 eski asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ve avukatları ile yakınları katıldı.15 Temmuz tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Albay N.A., SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlendi. Albay N.A., 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Karargahına yakın bir yerde yemekte olduğunu ve saat 21.30 sıralarında aralıklarla devam eden silah sesleri duyduğunu anlatarak, 28 yıllık askerlik tecrübesiyle normal bir durum olmadığını anladığını söyledi. İstihbarat Daire Başkanlığını aradığında Binbaşı Ahmet Özcan'ın kendisine, "TSK yönetime el koydu" dediğini aktaran N.A., şöyle devam etti:"Binbaşı Özcan'ın FETÖ'yle bağlantılı olduğu yönünde bilgi sahibiydik ve o geceki olayın FETÖ'nün darbe girişimi olduğunu değerlendirdik. 3 arkadaşımızla karargaha gittik ve 22.00 sıralarında uzun namlulu, kamuflajlı kişileri gördük. Karargahta normalde bu tip kıyafetle görev yapan yoktur. Bu kişilerin teğmen rütbesinde ve Jandarma Okullar Komutanlığından geldiklerini gördük. Kendilerine yaptıklarının ağır bir suç olduğunu, karargahlarına dönmeleri gerektiğini söyledik. Onlar da 'siz bize emir veremezsiniz' diyerek bizi darp ettiler. Biz de yumrukla karşılık verdik. İçerinden gelen Albay Süleyman Karaca, teğmenlere emir vererek 'alın bunları gözaltına' dedi ve başıma silah dayadı. Bu sırada yanımdaki Aziz Albay, Albay Karaca'nın başına silah dayayarak, yere yatırdı. Tam bu sırada Binbaşı Ahmet Özcan, Aziz Albay'ın kafasına tabancayı dayadı. Bu sırada ben Ahmet Özcan'ın üzerine atladım. Ahmet Özcan, şube müdürü olarak benim personelimdi ve kendisine silahı bırakmasını emrettim. O da 'sen bana emir veremezsin' dedi. Bu sırada silah sesleri duymaya başladım. Ahmet Özcan da bize ateş ederek kaçmaya başladı. Silah sesleri azalınca omzumdan vurulduğumu anladım."O sırada yanlarına eşi KPSS sorularının çalınması davası şüphelilerinden Yarbay Yavuz Aydın ile bir kişinin geldiğini ve kendisini zorla komutanlığa götürmeye çalıştıklarını dile getiren N.A., "Aziz Albay müdahale edince kaçıştılar" dedi.Sabah saatlerinde başlayan duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.