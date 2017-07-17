17.07.2017 15:26:19

Zonguldak'ta dolmuşçular birbirine girdi: 3 yaralı

Zonguldak'ta dolmuş durağında şoförler arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancadan çıkan kurşunla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde kent merkezindeki Kapuz dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre hepsi de şoför olan 32 yaşındaki Sait Ç., aynı yaştaki Ramazan Y. ve 56 yaşındaki İrfan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Sait Ç. bıçakla kaburgasından, İrfan T. tabancadan çıkan kurşunla sağ dizinden, Ramazan Y. ise sol el bilek üstünden yaralandı.



Yaralılar özel araçla ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İrfan T., ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.