16.02.2017 17:42:04

Zonguldak'ta 31 bin öğrenciye obezite ve diyabet takibi yapılacak

Zonguldak Valiliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 116 ortaöğretim okulunda okuyan toplam 31 bin öğrenci, obezite ve diyabet konusunda düzenli takip edilecek.

Zonguldak Valiliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 116 ortaöğretim okulunda okuyan toplam 31 bin öğrenci, obezite ve diyabet konusunda düzenli takip edilecek.Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaokul çağı çocuklarında obezite ve diyabete yönelik büyük bir takip projesi başlatılıyor. Proje, kendi alanında Türkiye'de ilk defa Zonguldak'ta başlayacak ve uygulanacak olması bakımından da büyük önem taşıyor. Proje dahilinde il genelinde bulunan 116 ortaöğretim okulunda okuyan toplam 31 bin öğrenci obezite ve diyabet ile ilgili olarak düzenli takip edilecek.Proje, Türkiye ve Zonguldak sağlık otoriteleri ile yerel yöneticilerine stratejik hedefler oluşturmasında, okul ve halk sağlığı profesyonelleri ile aileye bilgi verilmesi bakımından ayrıca önem taşıyor. Anılan proje anlık bir veri toplama amacı ile değil, her bir öğrencinin bu hastalıklarla ilgili uzun süreli bir takip içermesi bakımından da yenilik getiriyor.4 yıl süreyle obezite taramasıProje ile erken hastalık teşhisi ve önleme odaklı basit temel ölçümler yoluyla verilerin toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) aktarılması ile ortaokula başlaması ile birlikte her bir öğrencinin 4 yıllık süre ile yılda 3 kere takibi planlanıyor. Valiliğin öncülüğünde ve obezite merkezinin koordinesinde kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan proje ile ilgili bilgi veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, "Dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunları arasında gösterilen obezite ve diyabet ile ilgili olarak, yaşadığı ülkeye ve iline duyarlı bir üniversite olarak hızlıca harekete geçmiş ve kamuoyununun malumu olduğu üzere kamuya ait ilk merkez olan Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurmuş idik. Merkezimiz artık bilimsel araştırmalarına ve önemli projelere imza atmaya başlamıştır. İnşallah Bakanlığımızdan iznin gelmesi ile de yakın bir zamanda ayaktan hasta tedavi sürecine de başlayacaktır. Merkezimiz kısa sürede önemli mesafeler kaydetmiş ve yine bilimsel bir yayın organı olan Türkiye Obezite ve Diyabet Dergisi'ni çıkarmaya da başlamıştır. Merkezimiz aracılığı ile daha öncede ilimizde obezite ve diyabet risk faktörlerini araştıran bir projemiz hayata geçirilmiş şimdi ise daha geniş perspektifte ve daha kapsamlı ve ülkemizde alanında bir ilk olma özelliği taşıyan ortaokul çağı çocuklarımızın obezite takibi ve online haritasının çıkarılması projesine imza atacaktır. Üniversitemiz yaşadığı ili ve toplumumuzu yakından ilgilendiren bu ve benzeri çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Bu vesile ile bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Ali Kaban'a ve projede emekleri geçecek olan diğer kurumlarımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi."Obezite, her hastalığın temel nedeni"Projeye destek veren Zonguldak Valisi Ali Kaban, Türkiye'de bir kamu kurumuna bağlı tek obezite merkezi olan BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan "Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Online/ Takip Haritasının Çıkarılması" adlı projeyi çok önemsediğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Kaban, "Obezite günümüzde maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük yaşlardan itibaren ve sayıları milyonları bulan, her yaş grubundan insanın muzdarip olduğu bir hastalık haline dönüşmüştür. Bununla mücadele etmek hepimizin sorumluluğu haline gelmiştir. Obezite neredeyse her hastalığın temel nedeni ve bir domino etkisi ile bütün istenmeyen hastalıklara da zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklarımızı bu iki temel sağlık sorunundan korumaları önemli. Üniversitemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da üzerine düşeni yaparak böyle bir çalışma planlamış ve bu çapta bir projenin ise ülkemizde ilk defa Zonguldak'ta uygulanacak olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğunu belirtmek istiyorum" dedi.Vali Kaban, projede Zonguldak'ta ortaokul öğrencilerine gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından okudukları 4 yıl süreyle obezite taraması ve takibi gerçekleştirileceğini hatırlattı. Kaban, bu iki hastalıkla ilgili riskli olan çocuklara önleme odaklı bir egzersiz ve beslenme yönlendirilmesi yapılacağını belirtti. Bu tip yaklaşımları bilime dayalı olarak yapmanın önemine vurgu yapan Vali Kaban, sözlerini şöyle tamamladı:"Çok önemli bir proje olarak gördüğümüz bu çalışmaya öncülük eden Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve akademik kadrosuna, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne ve projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."