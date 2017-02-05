Zlatan'dan rekorluk gol

King Power Stadium'da oynanan mücadelede konuk Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Henrik Mkhitaryan, 44. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 49. dakikada Juan Mata kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanışan 6. sıradaki Manchester United 45 puana yükselirken, 16. sıradaki Leicester City ise 21 puanda kaldı.
İBRAHİMOVİC REKOR KIRDI
Manchester United'ı, Leicester City karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Zlatan Ibrahimovic, Premier Lig'de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı futbolcu oldu.