27.02.2017 19:13:21

Zırhlı Kobra aracı devrildi: 3 asker yaralı

Kilis'te askeri zırhlı kobra aracının devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kilis'te askeri zırhlı kobra aracının devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kilis-Elbeyli karayolu 12'inci kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait askeri zırhlı kobra aracı virajı alamayarak üzüm bağlarının içerisine devrildi. Kazada yaralanan 3 asker olay yerine ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.