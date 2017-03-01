01.03.2017 20:38:05

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)14. dakikada sol kanattan Kadir'in yaptığı ortada içeride topla buluşan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesi ile kornere gitti.22. dakikada Tolga'nın ceza sahası sağ tarafından çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyonda Adu'nun şutu üstten auta çıktı.25. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Yalçın'ın kafa vuruşunda arkaya seken topu önünde bulan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-040. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.Stat: 3. Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık xx,Bahattin Duran xx, Serkan Olguncan xxMedipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mahmut xx, Eren xx, Cengiz xx, Attamah xx, Holmen xx, Doka xx, İrfan Can xx, Napoleoni xxxYedekler: Ufuk, Ferhat, Visca, Mossoro, Mustafa, Hakan, CaiçaraTeknik Direktör: Abdullah AvcıAkhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Caner xx, Samardzic xx, Orhan xx, Aykut xx, Adu xx, Kadir xx, Soner xx, Bokila xx, Vaz Te xxYedekler: Bora, Muğdat, Onur, Hasan, Mustafa, Alper, CikalleshiTeknik Direktör: Tolunay KafkasGol: Napoleoni(dk. 25) (Medipol Başakşehir)