05.02.2017 22:38:11

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)49. dakikada Lens'in ara pasında Atiba'ya çarpan topla buluşan Sow'un rövaşatasında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.68. dakikada ceza sahası dışından Van Persie'nin kullandığı frikikte meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.71. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-179. dakikada sol kanattan hızlı bir şekilde çizgiye yaklaşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.85. dakikada Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.86. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın vuruşunda top auta gitti.Stat: Vodafone ArenaHakemler: Ali Palabıyık x, Mehmet Cem Satman x, Serkan Olguncan xBeşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan x (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Babel xx, Talisca xx (Mitrovic dk. 51 x), Cenk Tosun xYedekler: Tolga Zengin, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnlerTeknik Direktör: Şenol GüneşFenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx (Ozan Tufan dk. 74 x), Sow xx, Van Persie xx (Aatif dk. 88 ?)Yedekler: Fabiano, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, NeustadterTeknik Direktör: Dick AdvocaatGol: Robin van Persie (dk. 42) (Fenerbahçe)Kırmızı kart: Dusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Marcelo, Adriano, Aras (Beşiktaş), Van Persie, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Lens (Fenerbahçe)