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Ziraat Türkiye Kupası
04.02.2017 21:17:12

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Şanlıurfaspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara kaldı. Çaykur Rizespor, uzatmaların ikinci devresinde bulduğu penaltı golüyle çeyrek finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Şanlıurfaspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara kaldı. Çaykur Rizespor, uzatmaların ikinci devresinde bulduğu penaltı golüyle çeyrek finale çıktı.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Artun Akçakın'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ve defanstan sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Gökhan yatarak uzaklaştırdı.

24. dakikada Çaykur Rizespor'da Patrik Tuszynski'nin ceza sahası çaprazında çektiği sert şut defanstan döndü.

35. dakikada Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın ile Ahmet İlhan'ın paslaşarak ceza sahasına girdiği pozisyonda defans araya girerek topu tehlike büyümeden kornere attı.

36. dakikada Artun Akçakın sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içindeki arkadaşı Batuhan Artarslan'a göndermek istedi. Araya giren Ümit Kurt topu kornere attı.

48. dakikada Tuszynski'nin serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Can kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına, kaleyi tam karşıdan gören noktaya giden topa Recep Niyaz'ın gelişine vuruşu yandan auta çıktı.

55. dakikada maçtaki en net gol pozisyonunu Çaykur Rizespor yakaladı. Janster'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşu sol direkten döndü.

63. dakikada uzak mesafeden Hasan Batuhan Artarslan'ın vuruşu kalecide kaldı.

65. dakikada Ndongala'ın pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Hüseyin Kala, ceza sahasına girdikten sonra topa vurdu. Top üstten auta çıktı.

73. dakikada Mehmet Akyüz'ün ortasında topa gelişine Oğulcan Çağlayan sert vurdu. Kaleye paralel giden topa ters bir vuruş yapan İzzet Yıldırım topu kendi kalesine attı. 1-0

74. dakikada İzzet Yıldırım'ın pasında Ndongala'ın topa gelişine vuruşu yan filelerde kaldı.

80. dakikada Hasan Batuhan Artarslan'ın pasında topla buluşan Oktay Delibalta'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

83. dakikada Artun Akçakın'ın pasında ceza sahası dışından sert vuran Caner Cavlun, topu kalecinin solundan filelere yolladı. 1-1

116. dakikada ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'nın kaleye gönderdiği topa Andrei Marc yere yatarak elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

117. dakikada penaltı noktasındaki topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, topu filelere yolladı. 2-1

118. dakikada Oktay Delibalta, Hüseyin Kala'nın pasında topu yakın mesafeden kaleye vurdu. Kaleci Gökhan iyi bir refleksle topu son anda kornere gönderdi.

Stat: Gap Arena

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Mustafa Emre İyisoy xx, Volkan Narinç xxx

Şanlıurfaspor: Tomiç xx, İzzet Yıldırım xx (Abdulaziz Solmaz dk. 78 x), Andrei Marc xx, Berkay Can xx, Caner Cavlun xxx, Halil Köçer xx (Oktay Delibalta dk. 78 x), Kağan Söylemezgiller xx, Hüseyin Kala xx, Hasan Batuhan Artarslan xxx, Ndongala xx (Askar dk. 98 x), Artun Akçakın xxx

Yedekler: Sinan Ören, Cemil Adıcan, Şaban Özel, Atiemwen

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Oboabona xx, Robin Yalçın xx, Janster xx, Tuszynski xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 104 x), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz xx (Orhan Ovacıklı dk. 81 x), Dhurgham İsmael xx, Özgür Çek xx, Ahmet İlhan xx (Oğulcan Çağlayan dk. 61 x), Ümit Kurt xx

Yedekler: Alperen Uysal, Fink, Yakouai, Edomwonyi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: İzzet Yıldırım (dk. 73 k.k.), Oğulcan Çağlayan (dk. 117 pen.) (Çaykur Rizespor), Caner Cavlun (dk. 83) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Berkay Can, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), Özgür Çek, Mehmet Akyüz, Tuszynski, Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)

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