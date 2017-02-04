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04.02.2017 20:54:31
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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