04.02.2017 17:15:02

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)14. dakikada sol kanattan hareketlenen Vedat Muriç'in son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Serdar'ın bekletmeden sert vuruşunda Efe Halil son anda topu çizgiden çıkardı.35. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Güray Vural'ın yerden ortasında kale önünde Wellitton, topu ağlara gönderdi. 0-145. dakikada Palitsevich'in yaptığı hata sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Wellitton, topu ağlarla buluşturdu. 0-2Stat: 19 MayısHakemler: Bülent Yıldırım x, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xxGençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Khalili xx, Selçuk Şahin xx, Serdar Gürler xx, Renato Escobar x, Aydın x, Vedat Muriç xYedekler: Taha Cengiz, Issah, Murat Duruer, Anıl Karaer, Agon Mehmedi, Etien Velikonja, Orhan ŞamTeknik Direktör: Ümit ÖzatKayserispor: Muammer Zülfikar xx, Hakan Aslantaş xx, Mabiala xx, Efe Halil xx, Levent Gülen xx, Rotman xx, Sow xx, Varela xx, Umut Sönmez xx, Güray xxx, Welliton xxxYedekler: Vedat Karakuş, Kubilay Sönmez, Umut Bulut, Deniz Türüç, Enguemo, Ryan IsaacTeknik Direktör: Hakan ErtürkGoller: Wellitton (dk. 35 ve 45) (Kayserispor)Sarı kartlar: Mabiala (Kayserispor), Serdar Gürler (Gençlerbirliği)