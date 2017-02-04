04.02.2017 15:42:37

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.Maçtan dakikalar13. dakikada Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan topu filelere gönderdi. 0-133. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Adem Koçak2ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-255. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leandrinho pasını sağ kanattan gelen Ergin'e pasını verdi. Ergin'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-357. dakikada Emre'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ergin topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-470. dakikada Tuncay'ın pasında topla buluşan Ozan ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4Stat: Tuzla BelediyeHakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xxTuzlaspor: Murat xx, Bülent xx, Anıl xx, Kadir Kaan xx, Orkun xx, Arif xx (Ferhat dk. 62) , Muharrem Efe xx, Tuncay xx, Kıvanç xx (Barış dk. 73 x), Onur xx (Tolunay dk. 59 x), Ozan xxYedekler: Bekir, İbrahim, Birkan, DoğanTeknik Direktör: Ümit DavalaSivasspor: Tolgahan xx, İbrahim xx (Galip dk. 59 x), Ahmet xx (Rıdvan dk. 46 x), Hasan xx, Ziya xx, Yiğit xx, Burhan xx (Leandrinho dk. 53 x), Hakan xxx, Adem xx, Emre xx, Ergin xxYedekler: Ali Şaşal, Gökhan, İbrahim, KerimTeknik Direktör: Mesut BakkalGoller: Hakan (dk. 13), Adem (dk. 33), Ergin (dk. 55) (dk.57) (Sivasspor), Ozan (dk. 70) (Tuzlaspor)Sarı kartlar: Arif, Bülent (Tuzlaspor), Burhan, Rıdvan (Sivasspor)