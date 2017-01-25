25.01.2017 12:47:27

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun son maçında liderlik için mücadele eden Ümraniyespor, grupta iddiası kalmayan Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun son maçında liderlik için mücadele eden Ümraniyespor, grupta iddiası kalmayan Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)33. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıdığı top Abdullah'ta kaldı. Abdullah'ın ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.37. dakikada ceza sahası içinde Bulut'un vuruşunda kale çizgisinden Rüştü topu çıkardı. İkinci pozisyonda Abdullah'ın şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.39. dakikada Bulut'un ara pasında topla buluşan Abdullah, yerden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.40. dakikada Furkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sercan Yıldırım, rakibini geçip şutunu çıkardı. Kaleci Süleyman'dan dönen topa Mert'in vuruşunda top auta gitti.43. dakikada Bahadır'ın ceza sahası içine gönderdiği top ile buluşan Abdullah'ın Dönerek yaptığı vuruşta Bursaspor kalecisi Muhammed gole izin vermedi.Stat: OlimpiyatHakemler: Erkan Engin xxx, Muhammet Yumak xxx, Özgür Ertem xxxÜmraniyespor: Süleyman xxx, Mustafa xx, Mücahid xx, Ömer xxx, Mehmet xxx, Tarık xx, Salifu xx, Bulut xxx, Bahadır xxx, Burak xxx, Abdullah xxxYedekler: Metin, Oğuz, Erol, Samet Rakipoğlu, Timur, Samet Asatekin, BeleckTeknik Direktör: Erkan SözeriBursaspor: Muhammed xxx, Ertuğrul xxx, Jovic xx, Onur xx, Rüştü xxx, Faty xxx, Furkan xxx, Mert xx, Berkay xxx, Sercan xx, Sinan xxxYedekler: Ataberk, İsmail, Del Valle, Stancu, BerkeTeknik Direktör: Tunahan AkdoğanSarı kartlar: Abdullah, Salifu (Ümraniyespor)