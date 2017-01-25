25.01.2017 12:47:27
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun son maçında liderlik için mücadele eden Ümraniyespor, grupta iddiası kalmayan Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nun son maçında liderlik için mücadele eden Ümraniyespor, grupta iddiası kalmayan Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
33. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıdığı top Abdullah'ta kaldı. Abdullah'ın ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası içinde Bulut'un vuruşunda kale çizgisinden Rüştü topu çıkardı. İkinci pozisyonda Abdullah'ın şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
39. dakikada Bulut'un ara pasında topla buluşan Abdullah, yerden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
40. dakikada Furkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sercan Yıldırım, rakibini geçip şutunu çıkardı. Kaleci Süleyman'dan dönen topa Mert'in vuruşunda top auta gitti.
43. dakikada Bahadır'ın ceza sahası içine gönderdiği top ile buluşan Abdullah'ın Dönerek yaptığı vuruşta Bursaspor kalecisi Muhammed gole izin vermedi.
Stat: Olimpiyat
Hakemler: Erkan Engin xxx, Muhammet Yumak xxx, Özgür Ertem xxx
Ümraniyespor: Süleyman xxx, Mustafa xx, Mücahid xx, Ömer xxx, Mehmet xxx, Tarık xx, Salifu xx, Bulut xxx, Bahadır xxx, Burak xxx, Abdullah xxx
Yedekler: Metin, Oğuz, Erol, Samet Rakipoğlu, Timur, Samet Asatekin, Beleck
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Muhammed xxx, Ertuğrul xxx, Jovic xx, Onur xx, Rüştü xxx, Faty xxx, Furkan xxx, Mert xx, Berkay xxx, Sercan xx, Sinan xxx
Yedekler: Ataberk, İsmail, Del Valle, Stancu, Berke
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
Sarı kartlar: Abdullah, Salifu (Ümraniyespor)
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